رونالدو ضحية يوم البراءة في كاتالونيا 

سقط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضحية ليوم البراءة في إسبانيا، الذي يصادف 28 ديسمبر.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قد كشفت سهرة الخميس الماضي، أن رونالدو تنازل عن كرته الذهبية التي حصل عليها مؤخرا.

واعترف أنه لايستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم، بعد خسارة الكلاسيكو السبت الماضي حسب ذات الصحيفة.

وتعتبر صحيفة “موندو ديبورتيفو” موالية إلى برشلونة، ومن المقربين من البارصا، واختارت هذه المزحة لتتصدر بعدها عنوانين الصحافة العالمية.

ويتم تداول أخبار كاذبة في يوم البراءة في إسبانيا على غرار “كذبة أفريل”، ليكون رونالدو أبرز ضحايا هذا اليوم في إقليم كاتالونيا.