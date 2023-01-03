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الرياضة

رونالدو :” فخور بقراري و هذه دوافع التحاقي بالنصر”

بقلم عزيز طالبي
رونالدو :” فخور بقراري و هذه دوافع التحاقي بالنصر”
رونالدو
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أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فخره واعتزازه بقرار حمل قميص النصر السعودي و تجربته الأولى في دوري روشن.

وقال كريستيانو رونالدو خلال تقديمه لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء :”شعوري جيد، أنا فخور جدا بأخذ هذا القرار في مشواري الكروي، اعترف بأنه كانت لدي اتصالات من البرتغال و أمريكا، لكن أعطيت كلمتي الأخيرة لنادي النصر”.

وأضاف رونالدو :” لعبت في أفضل أندية العالم وأنا حاليا مع نادي النصر”.

وأردف النجم البرتغالي “تلقيت دعما كبيرا من عائلتي، للعب في السعودية، اريد المشاركة يوم الخميس في حالة السماح لي من قبل المدرب”.

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