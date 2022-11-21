رونالدو: “كأس العالم حلم كبير نتمنى تحقيقه”
بقلم كريم تيغرمت
علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الانتقادات التي طالته مؤخرا، كما أبرز طموحه في مونديال قطر 2022.
وصرح رونالدو، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراتهم أمام غانا: “توقفوا عن سؤال زملائي عني، اسألوهم عن كأس العالم، لا يهمني ما يقوله الناس”.
كما أضاف بخصوص الانتقادات التي طالته: “أنا أتحدث عندما أريد ذلك، أنا مضاد للرصاص، أنا أرتدي بدلة حديدية”.
وبخصوص مشاركته في كأس العالم 2022، أضاف رونالدو: “نخوض بطولة مهمة، ولا شيء يفقدني تركيزي مع المنتخب”.
وتابع كريستيانو رونالدو، بخصوص طموحاته في مونديال قطر: “بالنسبة لنا الفوز بكأس العالم حلم كبير نتمنى تحقيقه”.
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