“رونالدو” لاعب الأسبوع في أوروبا !

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر موقع “تويتر”، تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بلقب أفضل لاعب في الأسبوع.

ونشر الحساب الرسمي لدوري الأبطال “تغريدة”، جاء فيها: “تهانينا لرونالدو على الفوز بلقب أفضل لاعب في الأسبوع بحصوله على نسبة 55% من التصويت”.

وحصل جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول على المركز الثاني بنسبة 25%، فيما جاء جونزالو هيجوايين مهاجم يوفنتوس في المركز الثالث

بنسبة 15%، وليروي ساني جناح مانشستر سيتي بنسبة 4%، بعد إستفتاء جماهيري أطلقه الموقع الخميس الماضي بعد مباريات دوري الأبطال.