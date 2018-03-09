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“رونالدو” لاعب الأسبوع في أوروبا !

الرياضة
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“رونالدو” لاعب الأسبوع في أوروبا !
بقلم وليد كويني

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر موقع “تويتر”، تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بلقب أفضل لاعب في الأسبوع.

ونشر الحساب الرسمي لدوري الأبطال “تغريدة”، جاء فيها: “تهانينا لرونالدو على الفوز بلقب أفضل لاعب في الأسبوع بحصوله على نسبة 55% من التصويت”.

وحصل جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول على المركز الثاني بنسبة 25%، فيما جاء جونزالو هيجوايين مهاجم يوفنتوس في المركز الثالث

بنسبة 15%، وليروي ساني جناح مانشستر سيتي بنسبة 4%، بعد إستفتاء جماهيري أطلقه الموقع الخميس الماضي بعد مباريات دوري الأبطال.

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