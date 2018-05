رونالدو لفيرغسون:”كن قوياً يا زعيم”

وكتب رونالدو الذي تدرب تحت قيادة “السير” في مانشستر يونايتد من عام 2003 إلى عام 2009.

بتغريدته: “أفكاري وصلواتي معك، يا صديقي العزيز. كن قوياً يا زعيم”!

يذكر ان فيرغسون أسطورة التدريب في نادي “الشياطين الحمر” خضع لعملية جراحية خطيرة كللت بالنجاح بعد تعرضه لنزيف في المخ السبت الماضي.

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 5, 2018