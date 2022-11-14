رونالدو متحدثا عن روني:ينتقدني ربما لأنه اعتزل وأنا لا أزال في المستوى العالي”
بقلم فيصل زيان بوزيان
رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن انتقادات زميله السابق بفريق المان يونايتد، واين روني، خلال مقابلته الصُحفية مع بيرس مورجان.
وقال رونالدو، أمس الأحد، خلال مقابلته الصحفية:”روني لا أعلم لما ينتقدني بشدة، ربما لأنه أنهى مسيرته الكروية، وأنا لا أزال ألعب في المستوى العالي”.
وأضاف رونالدو: شعرت بالصدمة، فبعد دخول إبنتي المستشفى تغيبت عن تحضيرات النادي الصيفية، ولدى عودتي لم أجد الدعم من أي طرف”.
وتابع رونالدو:”يوجد العديد من المسؤولين في النادي شككوا في الأمر، عندما كشفت عن سبب غيابي عن التحضيرات”.
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