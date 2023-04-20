رونالدو محل إنتقادات لاذعة بسبب تصرفاته في مباراة الهلال

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإنتقادات لاذعة، بعد تصرفاته الغريبة في وبعد مباراة فريقه النصر ضد الهلال برسم الجولة 25 من الدوري السعودي.

والتي إنتهت بفوز النصر بثنائية نظيفة، لم يكن فيها الدون على مستوى التطلعات، ولم يساهم في هدفي فريقه في اللقاء.

كما قام رونالدو بحركة غريبة، تجاه لاعب الخصم في المباراة، بعد أن إشتبك معه وسقطا سويا في أرضية الملعب، في حركة إستغربها الجميع.

وعرفت نهاية المواجهة، قيام الدون بحركة غير أخلاقية، تجاه أنصار فريق الهلال، لما كان يستعد مغادرة أرضية الملعب متوجها لنفق الملعب.

بعد هتاف أنصار الهلال بإسم اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عند مغادرة رونالدو الملعب، جعلته عرضة لإنتقادات لاذعة في السعودية.