رونالدو مخاطبا جماهير النصر..أراكم قريبا

وجه لاعب النصر السعودي الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة لجماهير ناديه، بعد حسم صفقة إنتقاله.

ونشر الدون عبر ستوري حسابه عبر الأنستغرام فيديو، قبل تنقله للأراضي السعودية لتقديمه لأنصار نادي النصر.

ووجه الدون رسالته مخاطبا جماهير النصر:”مرحبا يا رفاق.. أراكم قريبا”.

يجدر للإشارة، سيقدم نادي النصر رونالدو، لأول مرة بقميص النادي غدا الثلاثاء، بملعب النادي مرسول بارك بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.