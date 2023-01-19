رونالدو وميسي وجها لوجه بمناسبة كأس موسم الرياض

سيكون اليوم الخميس عشاق كرة القدم العالمية، على موعد لمشاهدة مواجهة جديدة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في كأس موسم الرياض.

وستجمع المواجهة بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضد نجوم الدوري السعودي من ناديا النصر والهلال السعوديين.

وسيستضيف ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية اللقاء، بداية من الساعة 18.00 مساءً.

يجدر للإشارة، ستكون هذه المواجهة، الأولى التي تجمع رونالدو وليو ميسي وجها لوجه، منذ آخر لقاء في ديسمبر 2020 بين يوفنتوس وبرشلونة.