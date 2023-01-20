رونالدو يبدي سعادته بالعودة إلى الميادين مجددا

أبدى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سعادته بالعودة إلى الميادين مجددا، خلال مباراة فريقه النصر ونادي بي آس جي.

ونشر رونالدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تيوتر” بعد المباراة قال فيها: “سعيد جدا بالعودة للميادين”.

كما أضاف صاروخ ماديرا: “من الجميل رؤية الأضدقاء القدامى مجددا”. في إشارة منه لزميله السابق سيرجيو راموس.

وأرفق رونالدو هذه التغريدة، بمجموعة من الصور، على غرار صورة تجمعه بليونيل ميسي، من هذه المباراة التي جمعتهما.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، شارك أساسياً ضمن تشكيلة ناديه النصر، وسجل ثنائية في مرمى بي أس جي، قبل أن يترك مكانه مع بداية الشوط الثاني.