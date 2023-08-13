رونالدو يبدي فخره لتتويجه بالبطولة العربية رفقة النصر
عبّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن فخره الكبير بمساعدة ناديه النصر السعودي، في التتويج بلقب البطولة العربية.
ونشر رونالدو، تغريدة عبر حسابه على “تويتر” عقب تتويجهم بهذا اللقب، قال فيها: “فخور بمساعدة الفريق على الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى”.
كما أضاف: “شكرا لجميع أعضاء النادي الذين شاركوا في هذا النجاح الكبير، وكذلك لعائلتي وأصدقائي لكونهم بجانبي دائما”.
كما حرص كريستيانو رونالدو، على توجيه الشكر لجماهير نادي النصر: “دعم رائع من جماهيرنا، هذه الكأس لكم أيضا”.
Extremely proud to helped the team winning this important trophy for the 1st time!
Thank you to everyone in the club that was involved in this great achievement and to my familly and friends for always being by my side!
Fantastic support by our fans!This also belongs to you!💛💙 pic.twitter.com/MGDxXc7AD3
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 12, 2023