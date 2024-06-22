رونالدو يبصم على رقم قياسي في تاريخ منافسة كأس أمم أوروبا

بصم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم السبت، على رقم إستثنائي وقياسي، في تاريخ منافسة كأس أمم أوروبا.

وهذا بعد أن قاد “الدون” منتخب بلاده، لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، أمام المنتخب التركي، في إطار مواجهة الجولة الثانية، للمجموعة السادسة، ضمن دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، والتي إحتضنها ملعب “سيغنال إيدونا بارك” بمدينة، دورتموند.

حيث شهدت المباراة، تقديم رونالدو، تمريرة الهدف الثالث، لزميله برونو فيرنانديز، في الدقيقة الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وبهذه التمريرة الحاسمة، دخل رونالدو، تاريخ منافسة كأس أمم أوروبا من الباب الواسع، إذ يعد اللاعب البرتغالي الآن، أكبر لاعب يقدم تمريرة حاسمة، في تاريخ المنافسة، وبعمر 39 سنة و 138 سنة.

وللإشارة، يمتلك “الدون” في رصيده 130 هدفا دوليا مع منتخب بلاده، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف الدولية، كما يشارك في النسخة السادسة في تاريخه، ببطولة كأس أمم أوروبا، بعد نُسخ 2004، 2008، 2012، 2016، 2021، 2024.