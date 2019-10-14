 رونالدو يبلغ الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية

تمكن أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، اليوم الإثنين، من بلوغ الهدف رقم 700، في مسيرته الكروية.

وسجل رونالدو، الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية، خلال مباراة منتخبه البرتغال، أمام أوكرانيا، والتي انتهت بخسارة البرتغال بـ2-1.

وبهذا الهدف، رفع كريستيانو رونالدو (34 عاما)، حصيلته من الأهداف مع منتخب بلده البرتغال، إلى 95 هدف.

ونشر موقع “سكاي سبور” تفاصيل الأهداف الـ700، التي بصم عليها صاروخ مديرا، في 974 مباراة لعبها طيلة مسيرته الكروية، خلال 17 عاما.

وسجل رونالدو، 5 أهداف مع ناديه الأول سبورتينغ لشبونة، 118 بألوان مانشستر يونايتد، 450 هدف مع ريال مدريد، و32 هدف بألوان ناديه الحالي جوفنتوس.