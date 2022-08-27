رونالدو يتجه للعودة إلى الكالتشيو ومجاورة لاعب الخضر

يواصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مساعيه لمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، بحثا عن مغامرة جديدة في مشواره.

وكشف تقارير صحفية أوروبية، بأن وكيل أعمال، رونالدو، يتواجد في مفاوضات جد متقدمة، مع إدارة نابولي، المهتمة بخدمات اللاعب.

كما أضافت ذات المصادر، بأن مسؤولي نادي الجنوب الإيطالي، يسعون لايجاد حلول مادية ببيع مهاجمهم أوسيمان، لاتمام صفقة “الدون”.

وفي حال اتمام هذه الصفقة وترسيم عودة رونالدو، للدوري الإيطالي من بوابة نابولي، سيجاور “الدون”، الدولي الجزائري آدم أوناس.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، يمر بفترة صعبة، مع ناديه مانشستر يونايتد، أين بدأ الموسم الجاري من على كرسي البدلاء.