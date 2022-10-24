رونالدو يتجه لمغادرة اليونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل

كشفت تقارير إعلامية صبيحة اليوم الإثنين، عن إقتراب النجم كريستيانو رونالدو، من مغادرة فريقه مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة “الدايلي ميل”، عن مالك نادي تشلسي تود بويلي ينوي تقديم عرض مغر للدون، للإنضمام للبلوز خلال جانفي المقبل.

كما أضاف المصدر، أن مالك تشلسي يملك علاقات وطيدة مع وكيل أعمال رونالدو، خورخي مينديز، وكان مهتما بالتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي المنصرم، قبل أن يعارض توخيل.

يجدر للإشارة، يتواجد رونالدو في علاقة مضطربة مع المدرب تين هاج، بعد مغادرت ملعب أولد ترافولد قبل صافرة النهاية، الأسبوع الماضي.

ما جعل المدرب تين هاج يقرر بمعاقبة الدون، بالتدرب مع الفريق الإحتياطي وإعفائه من لقاء تشلسي.