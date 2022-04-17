رونالدو يتحدى نفسه ويكشف عن هدفه المقبل

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عزمه على مواصله تحطيم الأرقام القياسية.

وبعد تمكنه، من تسجيل أفضل رقم في تاريخ كرة القدم، ببلوغه 90 هاتريك في مشواره، نشر كريستيانو، تغريدة قال فيها:

“ثلاثين هاتريك، قبل ثلاثين، وثلاثين بعد ثلاثين، حان الوقت لعدم توازن الميزان”، في إشارة منه لعزمه على تعزيز هذا الرقم.

كما أرفق نجم المننتخب البرتغالي، وأفضل لاعب قي العالم هذه التغريدة بصورة له بقميص مانشستر يونايتد.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، بلغ 90 هاتريك، بعد توقيعه ثلاثية في المباراة الأخيرة التي جمعتهم بنادي نورويتش، ضمن البريمرليغ.