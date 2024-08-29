رونالدو يتسلم جائزة أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا

تسلم نجم كرة القدم البرتغالية، ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، اليوم الخميس، جائزة أفضل هداف في تاريخ منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وجرت مراسم تسلم رونالدو جائزته، بمناسبة حضوره عملية سحب قرعة الموسم الجديد لرابطة أبطال أوروبا. التي أقيمت بمدينة موناكو الفرنسية، تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وخاض كريستيانو رونالدو، 183 مباراة في تاريخ المنافسة، طيلة 18 سنة، تحت لواء 4 أندية هي: سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد في مناسبتين، ريال مدريد، ويوفنتوس، سجل خلالها 140 هدفاً، وتوج بـ5 ألقاب في منافسة “تشامبيونزليغ”.