رونالدو يتفاعل مع حرائق غابات الأمازون

وكتب كريستيانو رونالدو، في تغريدة عبر حسابه الخاص على “التويتر”: “غابات الأمازون المطيرة تنتج أكثر من 20% من أكسجين العالم”.

وتابع صاروخ ماديرا: “هذه الغابات كانت تحترق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إنها مسؤوليتنا للمساعدة في إنقاذ كوكبنا”.

وأرفق أفضل لاعب في العالم، تغريدته هذه بصورة لجزء من الحرائق التي مست رئة الأرض، في الأيام القليلة الماضية.

وشهدت هذه التغريدة التي نشرها، “الدون”، تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين استحسنوا خرجة كريستيانو رونالدو.

The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia pic.twitter.com/83bNL5a37Q

