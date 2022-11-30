رونالدو يتفق مع نادي سعودي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، صبيحة اليوم الأربعاء، عن إقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من التوقيع في نادي ينشط في الخليج العربي.

وحسب المصدر المذكور أعلاه، فإن الدون سيوقع على عقده الجديد مع نادي النصر السعودي، لمدة موسمين ونصف.

وأوضح ذات المصدر، أن قيمة العقد ستتجاوز 200 مليون أورو، بما في ذلك الراتب واتفاقيات الإعلان.

للإشارة، يتواجد كريستيانو رونالدو، بدون فريق بعد أن فسخ مانشستر يونايتد عقد الدون الأسبوع الماضي على خلفية تصريحاته الجريئة ضد إدارة النادي.