رونالدو يتفوق على ميسي ويتصدر قائمة أعلى الرياضيين دخلا

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي الاتحاد السعودي، قائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم، لعام 2023.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، نقلا عن مجلة “فوربس”، خبر تصدر رونالدو قائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم، لسنة 2023، برقم قياسي بلغ 136 مليون دولار.

كما أضاف ذات المصدر، بأن رونالدو، تفوق على ميسي الذي حلّ ثانيا بمدخول قدره 130 مليون دولار، فيما جاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثالث بـ120 مليون دولار.

وجاء ترتيب أعلى الرياضيين دخلا في العالم، لسنة 2023، حسب مجلة “فوربس” على النحو التالي:

1. كريستيانو رونالدو: 136 مليون دولار (124 مليون يورو)

2. ليونيل ميسي: 130 مليون دولار (118 مليون يورو)

3- كيليان مبابي: (120 مليون دولار (109 مليون يورو)

4- ليبرون جيمس (كرة السلة): 120 مليون دولار (109 مليون يورو).

5. كانيلو ألفاريز (الملاكمة): 110 مليون دولار (100 مليون يورو)

6- داستن جونسون (الغولف): 107 مليون دولار (97 مليون يورو)

7- فيل ميكلسون (الغولف): 107 مليون دولار (97 مليون يورو)

8. ستيفن كاري (كرة السلة): 100 مليون دولار (91 مليون يورو)

9. روجر فيدرر (التنس): 95 مليون دولار (86 مليون يورو)

10.كيفن ديورانت: (كرة السلة): 89 مليون دولار (81 مليون يورو).