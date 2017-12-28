رونالدو يتفوق على ميسي ويُحقق هذه الجائزة الجديدة

حقق الدولي البرتغالي “كريستيانو رونالدو” لاعب ريال مدريد الإسباني جائزة “جلوب سوكر” لأفضل لاعب سنة 2017.

في الحفل الذي أقيم أمسية اليوم الخميس بدبي الإماراتية، وتفوق “الدون” على نجوم كثيرة كانت مُرشحة لنيل الجائزة.

أبرزها غريمه الأرجنتيني لاعبُ برشلونة “ليونيل ميسي” وزميله “سيرجيو راموس” إضافة إلى ثنائي اليوفي “ديبالا” و”بوفون” وثنائي البياسجي “نيمار” و”مبابي”.

ولم يحضر “كريستيانو” الحفل لإستلام الجائزة التي حققها للمرة الرابعة في مشواره لكنه ألقى كلمة عبر الأقمار الصناعية أبدى فيها سعادته البالغة.

وحقق “ميسي” جائزة جلوب سوكر مرة واحدة فقط في مشواره.