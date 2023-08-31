رونالدو يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي
حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، جائزة أفضل لاعب لشهر أوت، في دوري روشن السعودي.
وأعلنت الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، عن افتكاك رونالدو، لهذه الجائزة من بين كل الأسماء التي كانت مرشحة.
كما يأتي هذا، باعتبار رونالدو الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف خلال شهر أوت، في الدوري السعودي، برصيد 5 أهداف، وتمريرتين حاسميتن.
وهنأت إدارة نادي النصر السعودي، نجمها الأول، عقب تتويجه بهذه الجائزة، من خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق
يذكر أن النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب نادي الأهلي السعودي، كان ضمن قائمة أبرز المرشحين لنيل هذه الجائزة، التي عادة ي الأخير لكريستيانو رونالدو.
الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف🔝
سجل : 5 أهداف ⚽️
صنع : هدفين 🅰️
كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر أغسطس.. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🥇#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/7xCKqfUqWW
— دوري روشن السعودي (@SPL) August 31, 2023
الأفضـل في شهــر أغسطس؟ ❌
الأفضــل على مـدى التــاريــخ ✅
لا جديد! .. الأرقـام هي من تتبـع النجـم التاريخــي 💛
” لاعب نادي #النصر ” كريستيانو رونالدو 🤩 pic.twitter.com/kkOSOW7slM
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 31, 2023