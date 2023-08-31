رونالدو يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، جائزة أفضل لاعب لشهر أوت، في دوري روشن السعودي.

وأعلنت الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، عن افتكاك رونالدو، لهذه الجائزة من بين كل الأسماء التي كانت مرشحة.

كما يأتي هذا، باعتبار رونالدو الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف خلال شهر أوت، في الدوري السعودي، برصيد 5 أهداف، وتمريرتين حاسميتن.

وهنأت إدارة نادي النصر السعودي، نجمها الأول، عقب تتويجه بهذه الجائزة، من خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق

يذكر أن النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب نادي الأهلي السعودي، كان ضمن قائمة أبرز المرشحين لنيل هذه الجائزة، التي عادة ي الأخير لكريستيانو رونالدو.