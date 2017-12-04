رونالدو يثور في وجه زيدان !

كشفت الصحافة الإسبانية، أنّ نجم ريال مدريد “كريستيانو رونالدو” حمّل مسؤولية تراجع نتائج الفريق الملكي، لقرارات زيدان في الصائفة الماضية وإلى الإدارة.

فبرحيل خاميس رودريغيز و لفارو موراتا وحتى بيبي الفريق لم يجد البديل المناسب رغم أن هؤلاء كانوا يحسمون بعض المباريات.

ولهذا فإن رونالدو قال لزيدان بعد مباراة بيلباو، إنّ موراتا كان سيكون مفيدا في هذه الفترة حتى خاميس والبقية.

كما أن المدرب الفرنسي لا يثق تمام في دكة البدلاء وهو الذي أصبح يقوم بالتغيرات في آخر دقائق المباراة.

وتراجع أداء ريال مدريد بشكل رهيب في الفترة الأخيرة وأصبح عاجزا حتى عن تسجيل الأهداف.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن رحيل اللاعبين وتراجع مستوى الفريق.