رونالدو يحفز البرتغاليين برسالة قوية قبل مواجهة التشيك في “أورو 2024”

أظهر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، روح القايدة لديه، قبل افتتاح مشوارهم ضمن “أورو 2024″، بمواجهة منتخب التشيك.

ونشر رونالدو، عبر حسابه الرسمي على منصة “X” رسالة تحفيزية لزملائه في منتخب البرتغال، دعاهم من خلالها لتحقيق حلمهم في هذا البطولة.

وكتب رونالدو: “اليوم يبدأ فصل آخر في تاريخنا. أتذكر يومي الأول مع المنتخب الوطني بكل حب، رحلة مليئة بالتحديات والانتصارات”.

كما أضاف “الدون”: “اليوم يشرفني أن أكون إلى جانب فريق من الأبطال، مليئ بالموهبة والإصرار”.

وتابع كريستيانو رونالدو: “بقوة الجميع ودعمهم، نحول الأحلام إلى واقع، دعونا نقاتل معا من أجل انتصار آخر، متحدون، لا يمكن إيقافنا”.