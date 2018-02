رونالدو يحيي محبيه بـ “السلام عليكم”

وظهر كريستيانو رونالدو، من خلال مقطع فيديو، وهو يحيي جماهيره باللغة العربية، أثناء منحه توقيع تذكاري للمصارع الروسي خبيب نورمحمدوف.

كما نشر صاحب الكرة الذهبية، صورة تذكارية تجمعه بخبيب نورمحمدوف، عبر حسابه الخاص على “تويتر” معلقا “سعيد بلقائك أخي”.

ويعد المصارع الروسي خبيب نورمحمدوف، المختص في الفنون القتالية المختلطة، بطل عالمي في عدة مناسبات

للإشارة يعد كريستيانو رونالدو، من عشاق الرياضات القتالية، حيث ظهر في أكثر من مناسبة رفقة صديقه المصارع المغربي بدر هاري.

Nice to see you bro. 👌💪 pic.twitter.com/MMqLZDsEgJ

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 11, 2018