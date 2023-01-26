رونالدو يخسر أول لقب مع النصر في السعودية !

خسر سهرة اليوم الخميس النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فرصة تحقيق أول تتويج محلي في السعودية.

وذلك بعد خسارة فريقه الجديد النصر أمام إتحاد جدة بثلاثية لهدف وحيد بملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتندرج هاته المواجهة التي شارك، الدون، طيلة أطوارها لحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس السوبر السعودي.

وبلغ الاتحاد نهائي كأس السوبر ليواجه الفيحاء المُتأهل على حساب الهلال في النصف النهائي الثاني.