رونالدو يدخل التاريخ والبرتغال تفوز بشق الأنفس

دخل أمسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو تاريخ منافسة كأس أمم أوروبا بعد تسجيله ضد مُنتخب المجر ليُصبح لاعب فريق جوفنتوس الإيطالي أفضل هداف في تاريخ “اليورو” ب11 هدفا.

المُنتخب البرتغالي فاز على نظيره المجري في لقاء الجولة الأولى من المجموعة F بصعوبة بالغة بثلاثية دون رد قبل المُباراة الثانية لحساب ذات المجموعة المُقررة سهرة اليوم بين المنتخب الألماني والمنتخب الفرنسي.

ثلاثية المنتخب البرتغالي في اللقاء الذي جرى بملعب بوشكاش أرينا سجلها رافاييل غيريرو في الدقيقة ال84 وكذا كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة ال87 والدقيقة ال90+2 بينما سجل المجريين هدف من وضعية تسلل قبل تقدم البرتغال.