رونالدو يدخل الحجر الصحي في “البرتغال” !

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو، طوال فترة الحجر الصحي للاعبي وموظفي جوفنتوس.

وكان دانييلي روغاني، مدافع البيانكونيري، قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مما أجبر 121 شخصا من اللاعبين والعاملين في اليوفي على الدخول في حجر صحي.

وكان الدون قد حصل على إجازة لمدة 3 أيام وسافر إلى البرتغال، للاطمئنان على والدته التي تعرضت لسكتة دماغية.

وسيتواجد رونالدو في البرتغال طوال فترة الحجر الصحي، أي لمدة 14 يوم، وسيكون كل ذلك بالاتفاق مع الطاقم الطبي في جوفنتوس.

كما جاء في تقارير صحفية أرجنتينية، أن “باولو ديبالا” ظهرت عليه أعراض الفيروس غير أنه لم يتم التأكيد حول إمكانية إصابته بفيروس “كورونا”.