رونالدو يدخل غرفة العمليات بمستشفى السعودية لهذا السبب

تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بغرفة عمليات إحدى مستشفيات الرياض بالسعودية.

وحسب تقارير إعلامية سعودية، تواجد رونالدو، رفقة صديقته جورجينا، لاحدى مستشفيات السعودية، بسبب خضوعه ابنته لعملية جراحية.

كما نقلت ذات المصادر، صورة رونالدو، وجورجينا، بالمئزر المعقم الخاص بغرف العمليات إلى جانب السرير الذي كانت ترقد فيه ابنته.

وحظي كريستيانو رونالدو، بتضامن كبير من طرف محبيه، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الذين تمنوا الشفاء العاجل لابنته.