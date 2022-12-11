رونالدو يدلي بأول تعليق عقب خروجه من مونديال قطر

وجّه النجم كريستيانو رونالدو، رسالة لمحبيه، وجماهير البرتغال، معلقا فيها عن اقصائهم في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على “فايس بزك”: “كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي، وأكثرها طموحًا”.

كما أضاف: “لقد قاتلت من أجل ذلك بشدة على مدار 16 عامًا، جنبًا إلى جنب مع لاعبين رائعين، وبدعم من ملايين البرتغاليين، ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم”.

وأردف الدون: “لسوء الحظ، انتهى الحلم بالأمس، قيل الكثير، وكُتب الكثير، وقد تم التكهن بالكثير، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير للحظة”.

وتابع كريستيانو رونالدو: “كنت دائمًا شخصًا يقاتل من أجل هدف الجميع، ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي في الفريق، ولبلدي”.