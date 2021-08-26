رونالدو يرحل عن اليوفي ويقترب من مُزاملة محرز

اقترب النجم الدولي البرتغالي “كريستيانو رونالدو” من مُغادرة فريقه جوفنتوس الإيطالي في الساعات القليلة القادمة.

وكشفت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” عن إفراغ “الدون”، لخزانته في غرفة ملابس الفريق، في خطوة عملية يؤكد بها رحيله عن اليوفي.

كما أكد الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، أن رونالدو أبلغ إدارة السيدة العجوز، بحصوله على عرض من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتشير التقارير إلى سفر خورخي مينديز وكيل رونالدو، إلى مدينة مانشستر، لإقناع مسؤولي سيتي بتلبية طلبات إدارة اليوفي، والتوصل لاتفاق معهم من أجل إنجاز الصفقة.