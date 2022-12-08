رونالدو يردّ بقوة على إشاعات تمرّده من معسكر البرتغال

خرج قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو عن صمته، بشأن أنباء تمردّه عن معسكر منتخب البرتغال خلال التدريبات التي سبقت مباراة سويسرا.

وقال كريستيانو رونالدو عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، اليوم الخميس :”نحن مجموعة متحدة لا يمكن تكسيرها من الخارج. فريق بمعنى الحقيقة للكلمة، نقاتل من اجل الحلم حتى النهاية”.

وأضاف :” أمّة شجاعة لا تخاف من التحديات، أمنوا بنا، هيا بنا يا برتغال”.

وكان مدرب البرتغال سانتوس اتخذ موقفا مفاجئا بإبقاء “الدون” على دكة البدلاء خلال مواجهة سويسرا في ثمن نهائي مونديال قطر.

كما حمت المفاجأة تسجيل بديله الشاب غونزالو “هاتريك” في الفوز الكبير بسداسية مقابل واحد.

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