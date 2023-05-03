رونالدو يرغب في العودة إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية اسبانية، بأن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يرغب في مغادرة نادي النصر السعودي، من أجل العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد.

وكشفت صحيفة “إل ناسيونال” الاسبانية. بأن رونالدو، الذي وقع عقدا إلى صيف 2025 مع النصر السعودي، بقيمة 175 مليون جنيه استرليني، غير مرتاح في السعودية.

كما أوضحت ذات الوسيلة الإعلامية، بأن ريال مدريد، مستعد لتقديم رونالدو دورا، ولكن ليس اللعب بل دورا كسفير.

مضيفة بأن الرئيس فلورنتينو بيريز، يرى أن رونالدو لن يرفض العودة للارتباط بريال مدريد بوظيفة إدارية. حيث يقتنع رئيس الملكي أن دوره كلاعب انتهى في سانتياغو برنابيو.

يذكر أن رونالدو يعتبر أحد أساطير “الميرنغي” وهو الذي سجل للنادي 451 هدفا خلال 438 مباراة، ما بين 2009 و2018.

كما حقق البرتغالي، مع الريال 4 ألقاب في دوري الأبطال و3 في كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي ولقبين في الليغا الاسبانية واثنين أيضا في كأس الملك ومثلهما في كأس السوبر الاسبانية.