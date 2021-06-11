رونالدو يرفع التحدي.. “نحن مرشحون للتتويج بكأس أوروبا للمرة الثانية” !

أبدى النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، عن جاهزيته رفقة منتخب بلاده من أجل الحفاظ على تاجهم الأوروبي قبل ساعات فقط من بداية منافسات “اليورو” التي ستقام في عدة دولة كسابقة في تاريخ المنافسة، وقد أكد “الدون” أن المأمورية لن تكون سهلة على أي منتخب بالرغم من وجود بعض الفوارق.

وقال “كريستيانو رونالدو” في تصريحات صحفية: “أنا في هذه البطولة كما لو كنت ألعبها لأول مرة، أشعر بأنني متحمس، أو حتى أكثر حماسة مما كنت عليه في يورو 2004، في أول بطولة أوروبية لي”.

وأضاف: “نحن حامل لقب البطولة، ومن المرشحين للتتويج مجددا.. لا جدوى من التنبؤ بمستقبل البطولة، ما يمكنني أن أعد به هو أننا سنخوض كل مباراة من أجل الفوز”.

في حين ختم كلامه: “القرعة وضعتنا في مجموعة صعبة، علينا أن نكون أكثر تركيز ولا توجد مباراة سهلة أبدا”.

يذكر أن المنتخب البرتغالي متواجد ضمن المجموعة الأخيرة والتي تضم “ألمانيا” و”فرنسا” بالإضافة “المجر”.