رونالدو يستفز ميسي بإحتفالية “الماعز”

إحتفل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقة غريبة عند تسجيله الهدف الأول في مرمى المنتخب الإسباني عند الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وأشار رونالدو خلال إحتفاليته بالهدف الأول في مرمى المنتخب الإسباني في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2018 إلى ذقنه.

وكشفت تقارير صحفية سر احتفال رونالدو، بالإشارة على ذقنه، مؤكدة أنه وجّه رسالة للجميع بأنه الأفضل في التاريخ وليس الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وأوضحت أن ميسي ظهر في الفترة الأخيرة في حملة إعلانات بصورة بجانب ماعز، في إشارة إلى أنه أفضل لاعب في كل الأوقات.

وكلمة ماعز باللغة الإنجليزية “Goat” وتعتبر اختصارا لجملة الأفضل على الإطلاق “Greatst of all time”.