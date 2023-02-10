رونالدو يسجل رقما خرافيا في مسيرته الكروية

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، في بلوغ رقم خيالي في مسيرته الكروية.

ونجح رونالدو، في تسجيل سوبر هاتريك في المباراة الأخيرة التي شارك فيها مع ناديه النصر، ضمن الدوري السعودي.

كما تمكن الدون، من خلال رباعيته في مرمى فريق الوحدة، من بلوغ الهدف رقم 500 في كل البطولات ضمن مسيرته الكروية.

وبهذه المناسبة حرص الحساب الرسمي للفيفا، على الإشادة بإنجاز كريستيانو رونالدو، وتهنئة نادي النصر على نجمهم الجديد.