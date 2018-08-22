“رونالدو” يصدم جماهير “جوفنتوس”

أكد “كريستيانو رونالدو” نجم “جوفنتوس” الإيطالي أن هدف الفريق هذا الموسم هو الفوز بالدوري والكأس المحلي وأكد ايضا أنه ليس مهوسا بدوري الأبطال.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: “لست مهوسا بدوري الأبطال، لا تزال هناك أعوام أخرى للتتويج بهذا التاج”.

وأضاف: “سنرى ماذا سيحدث، وعلينا أن نلعب مباراة بمباراة وحينها يمكننا الحديث عن دوري الأبطال”.

وتابع: ” هدفنا هذا الموسم هو الفوز بالدوري والكأس، وأتطلع شوقا لمساعدة فريقي على تحقيق هذا الهدف”.

يذكر أن جماهير “اليوفي” وبعد انتداب “صاروخ ماديرا” أصبحت تحلم أكثر وأكثر بالفوز بدوري الأبطال للمرة “3” في تاريخ النادي.

من جهة أخرى، عاد “كريستيانو رونالدو” للحديث عن هدفه التاريخي في مرمى فريقه الحالي واصفا إياه بأفضل هدف في مسيرته الكروية.

وقال “الدون”: “مع الأسف، هدفي في مرمى فريقي الحالي هو أفضل هدف في مسيرتي الكروية”.

وأضاف: “لا يمكن أن يتكرر هذا كل مرة، كما أن ردة فعل الجمهور كانت رائعة”.