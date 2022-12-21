رونالدو يصل السعودية للتفاوض مع النصر !

يبدو أن إدارة فريق النصر السعودي تقترب من حسم صفقة النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الموجود من دون فريق.

حيث أكدت تقارير إعلامية سهرة اليوم الأربعاء وصول “صاروخ ماديرا” إلى العاصمة السعودية الرياض.

كما أضافت ذات المصادر أن الهدف من قدوم أسطورة البرتغال هو التفاوض بشكل مُباشر مع النصر.

ويُذكر أن العالمي عرض على لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي السابق عقدا يمتد لـ3 سنوات براتب سنوي يصل لـ200 مليون أورو.