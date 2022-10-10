رونالدو يصل للهدف رقم 700 في مشواره مع الأندية

سجل كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الأحد، الهدف رقم 700 في مشواره مع مختلف الأندية التي حمل ألوانها.

وساهم رونالدو، في الفوز الذي حققه اليونايتد، على ايفرتون، بثنائية لهدف واحد، بتسجيلخ للهدف الثاني في هذا اللقاء.

كما نجح النجم البرتغالي، من خلال هذا الهدف، في بلوغ 700 هدف في مسيرته مع مختلف الأندية التي حمل ألوانها.

وكان “الدون”، قد سجل 144 هدف مع اليونايتد، 450 هدف مع ريال مدريد، 101 هدف مع جوفنتوس، و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة.

وعلق رونالدو على هذا الرقم في تغريدة له: “رقم جميل حققناه معا، شكرا لجميع زملائي، والمدربين، عائلتي، والمعجبين، معا سنواصل”.