رونالدو يصل للهدف 130 دوليا

تمكن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من الوصول للهدف رقم 130 دوليا، اليوم السبت، على هامش مباراة البرتغال و إيرلندا الودية.

والتي تدخل ضمن إستعدادات منتخب البرتغال، لبطولة كأس أمم أوروبا، والتي ستنطلق بداية من شهر 14 جوان الجاري.

وقاد رونالدو، منتخب بلاده البرتغال، للفوز أمام إيرلندا، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي إحتضنها الملعب البلدي بمدينة “أفيريو” البرتغالية.

وسجل الهدف الأول، جواو فيلكس في الدقيقة 18 من الشوط الأول، وبعدها وقع رونالدو ثنائية، في الدقائق 50 و 60 من الشوط الثاني.

وبتوقيعه لهدفين في هذه المواجهة، رفع رونالدو، رصيده للهدف رقم 130 دوليا، من أصل 207 مباراة، مع المنتخب البرتغالي منذ تاريخ 20 أوت 2003.

وللإشارة، سيخوض رونالدو، كأس أمم أوروبا 2024، لسادس مرة في تاريخه مع المنتخب البرتغالي، والبداية ستكون بمواجهة جمهورية تشيكيا، بتاريخ 18 جوان الجاري، في إطار الجولة الأولى للمجموعة السادسة للمنافسة الأوروبية الأولى على مستوى المنتخبات.