“رونالدو” يصنع الحدث ويضع “برشلونة” في حرج !

تصدر النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، عناوين الصحف الإسبانية والإيطالية الصادرة لنهار اليوم الأربعاء.

ونجح “رونالدو” في قلب الأمور رأسا على عقب بالنسبة لـ “برشلونة”، حيث تمكن من قيادة فريقه “جوفنتوس” لصدارة المجموعة.

تأهل “برشلونة” في المركز الثاني يعني أنه بإمكانه مواجهة “بايرن ميونيخ”، “ليفربول”، “مانشستر سيتي”، “تشيلسي” و”دورتموند”.

“كريستيانو” سجل ثنائية في مرمى “برشلونة” كما وصل للهدف 14 في آخر 13 مباراة لعبها في “الكامب نو”.

ولا أحد تمكن من تسجيل هذا الكم من الأهداف في “الكامب نو” سوى النجم البرتغالي.

وبلغة الأرقام أيضا، فإن “رونالدو” كبّد نادي “برشلونة” الهزيمة الأولى له في “الكامب نو” في دوري المجموعات منذ 2016.

ويعتبر ملعب “الكامب نو” أكثر ملعب سجل فيه “كريستيانو” خارج الديار كما وصل للهدف رقم 20 في تاريخ مواجهته مع “البلوغرانا”.