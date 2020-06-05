رونالدو يصنف كأول ملياردير في تاريخ لاعبي كرة القدم

أصبح الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم جوفنتوس الإيطالي، أول ملياردير في تاريخ لاعبي كرة القدم، متفوقا على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة.

وحسب موقع “فور برس”، حقق رونالدو، العام الماضي، أرباحا بقيمة 85 مليون جنية استرليني، من راتبه، والإعلانات التجارية، ليدخل قائمة المليارديرات.

وتمكن صاروخ ماديرا، من بلوغ هذه الثروة، رغم تخفيض انخفاض أرباحه السنوية بـ9%، بعد خصم 3.5 مليون استرليني، من راتبه بسبب فيروس كورونا.

وبهذا أصبح كريستيانو رونالدو، أول ملياردير في تاريخ لاعبي كرة القدم، وثالث رياضي يبلغ هذا الإنجاز، بعد كل من لاعب الغولف تايغر وودز، والملاكم فلويد مايويذر.