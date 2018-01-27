رونالدو يضع حدا للإشاعات ويحدد مستقبله مع “الملكي”

وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حدا للإشاعات التي طاردته منذ فترة، حول رغبته في مغادرة ريال مدريد، وحدد مستقبله.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات رونالدو ، اليوم السبت عن صحيفة صينية، أجرت حوارا مطولا مع قائد منتخب البرتغال.

وقال: “أحب مدريد والفريق كثيرا، وإسبانيا دولة جميلة وقريبة من البرتغال، أستطيع العودة إلى مسقط رأسي بالسيارة وهذا أمر عظيم”.

وأضاف: “أعتقد أنني سأستمر هنا مع ريال مدريد لسنوات طويلة”.

وتابع قائلا: “هدفي الإعتزال في سن 41، واثق أن لدي القدرة على العطاء لفترة أطول”.

وعن المستوى المتواضع الذي يقدمه “الملكي” هذا الموسم قال رونالدو: “صحيح إننا محبطون بسبب النتائج التي حققناها هذا الموسم”.

مضيفا: “كنا نرغب في مواصلة المشوار في الكأس والابتعاد في صدارة الدوري، ولكننا لن نستسلم رغم اننا في وضعية صعبة جدا”.

وشدد نجم ريال مدريد أن هدفهم الأساسي هذا الموسم، الفوز برابطة الأبطال الأوروبية، وأكد أن ذلك سيجعل الجميع يغير رأيه في “الملكي”.