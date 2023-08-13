رونالدو يضيف لقب جديد إلى رصيده الشخصي

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، أمس السبت، في إضافة لقب جديد إلى رصيده، إلى جانب تتويجه بكأس البطولة العربية.

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عقب تتويج نادي النصر بلقب كأس الملك سلمان، عن حصول رونالدو، على لقب هداف البطولة.

كما نال صاروخ ماديرا، هذه الجائزة الفردية، بعد تمكنه من تسجيل ستة أهداف خلال مشوار فريقه ضمن هذه البطولة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، سجل هدفين أمام الهلال، في المباراة النهائية، قاد من خلالهما ناديه النصر للتويج باللقب.