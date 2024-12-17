رونالدو يطمح لرئاسة الاتحاد البرازيلي

أعلن أسطورة الكرة البرازيلية رونالدو، عزمه الترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الانتخابات المقررة في مارس 2026، خلفا لإدنالدو رودريغيز.

وأكد نجم ريال مدريد السابق، في مقابلة مع شبكة “غلوبو” البرازيلية. بأن الجميع غير راض عن الوضع الحالي، تحت قيادة الرئيس إدنالدو رودريغيز.

ويواجه الرئيس الحالي للاتحاد البرازيلي، رودريغيز. اتهامات بمخالفات أدت إلى عزله من منصبه من قبل إحدى محاكم ولاية ريو دي جانيرو، لكنه عاد بقرار قضائي مؤقت.

كما شدد رونالدو، على أن مشاكل الاتحاد البرازيلي. أعمق من شخص رودريغيز، مشيرا إلى أن منتخب “السامبا” قد يواجه أطول فترة غياب في تاريخه عن التتويج بكأس العالم بحلول 2026.