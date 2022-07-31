رونالدو يظهر لأول مرة هذا الموسم في مباريات يونايتد

ظهر أمسية اليوم الأحد النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لأول مرة في مباريات فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الموسم.

وذلك بمناسبة اللقاء الودي الأخير لليونايتد قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022/2023.

حيث شارك “الدون” أساسيا في اللقاء الذي جمع الشياطين الحمر برايو فاييكانو الإسباني بملعب أولترافورد، وانتهى بهدف لهدف.

وتُعتبر هاته المُشاركة الأولى لكريس بعد غيابه عن اللقاءات الودية السابقة للمان خلال فترة التحضيرات الصيفية بسبب رغبته في الرحيل.