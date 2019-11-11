رونالدو يعترف بصعوبة مواجهة بن ناصر ورفاقه

إعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي جوفنتوس الإيطالي، بصعوبة المواجهة التي جمعتهم أمس الأحد، بنادي ميلان آسي.

ونشر كريستيانو رونالدو، تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، جاء فيها: “مواجهة صعبة، فوز مهم”.

وأرفق صاروخ ماديرا، تغريدته هذه، بصورة له، إلى جانب نجم المنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر، من مباراة أمس الأحد.

وشهدت هذه التغريدة من أفضل لاعب في العالم، تفاعل ودعم كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، شارك في جميع أطوار هذه المواجهة التي انتهت لصالح جوفنتوس، بنتيجة 1-0، بينما اكتفى رونالدو، بـ55 دقيقة فقط.