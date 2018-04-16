عاجل

رونالدو يعترف بندمه على الانفصال عن الحسناء الروسية إيرينا

الرياضة
  • -
  • 0
رونالدو يعترف بندمه على الانفصال عن الحسناء الروسية إيرينا
بقلم سميرة.ل

ندم النجم البرتغالي لنادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو، على الانفصال عن صديقته السابقة عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، في تقرير لها، أن رونالدو كشف لأصدقائه المقرّبين، أنه أكد لهم بأنه نادم على قطع علاقته بصديقته الروسية.

وأضافت، أن رونالدو قال لمقربيه أنّ مشاعره اتجاه الحسناء الروسية لم تبرد بعد، ويشعر بالغيرة من علاقتها بالممثل الأمريكي برادلي كوبر.

وكان نجم المنتخب البرتغالي، قد انفصل عن الروسية شايك منذ أكثر من 3 سنوات بعد علاقة دامت لـ 4 سنوات.

وهذا بسبب المشاكل الكثيرة التي حدثت بين الحسناء الروسية ووالدة كريستيانو.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital