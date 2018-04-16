رونالدو يعترف بندمه على الانفصال عن الحسناء الروسية إيرينا

ندم النجم البرتغالي لنادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو، على الانفصال عن صديقته السابقة عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، في تقرير لها، أن رونالدو كشف لأصدقائه المقرّبين، أنه أكد لهم بأنه نادم على قطع علاقته بصديقته الروسية.

وأضافت، أن رونالدو قال لمقربيه أنّ مشاعره اتجاه الحسناء الروسية لم تبرد بعد، ويشعر بالغيرة من علاقتها بالممثل الأمريكي برادلي كوبر.

وكان نجم المنتخب البرتغالي، قد انفصل عن الروسية شايك منذ أكثر من 3 سنوات بعد علاقة دامت لـ 4 سنوات.

وهذا بسبب المشاكل الكثيرة التي حدثت بين الحسناء الروسية ووالدة كريستيانو.