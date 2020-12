رونالدو يعلق على اختياره ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم

ونشر رونالدو، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، معلقا: “يشرفني، وفخر لي أن أكون من بين المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم، وجائزة أفضل لاعب في القرن”.

وأضاف صاروخ ماديرا: “إنه لمن دواعي سروري دائما، تلقي مثل هذا التقدير العالمي من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم”.

يذكر أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سبق له الفوز بهذه الجائزة في مناسبتين، وكان ذلك في 2016، و2017.

I'm honored and proud to be among the finalists for the Globe Soccer Player of the Year and Player of the Century awards. It's always a pleasure and absolute joy to receive such public recognition from football fans all around the world.😀👏🏽 pic.twitter.com/YkWlnlswhh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 14, 2020