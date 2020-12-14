رونالدو يعلق على اختياره ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم

تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب جوفنتوس الإيطالي، مع اختياره ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

ونشر رونالدو، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، معلقا: “يشرفني، وفخر لي أن أكون من بين المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم، وجائزة أفضل لاعب في القرن”.

وأضاف صاروخ ماديرا: “إنه لمن دواعي سروري دائما، تلقي مثل هذا التقدير العالمي من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم”.

يذكر أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سبق له الفوز بهذه الجائزة في مناسبتين، وكان ذلك في 2016، و2017.