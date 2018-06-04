رونالدو يعود لتدريبات “البرتغال” وسيكون جاهزا لمواجهة “الخضر”

كشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد سيكون حاضرا في تدريبات المنتخب البرتغالي اليوم.

وكان “الدون” قد استفاد من راحة دامت أسبوع بعد فوزه مع الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وسيكون “كريستيانو” جاهزا لمواجهة “الخضر” يوم الخميس المقبل، وهي المباراة الأخيرة لـ”سيليساو أوروبا” قبل شد الرحيل إلى “روسيا”.

يذكر أن المنتخب البرتغالي تعادل في آخر مبارياته الودية ضد المنتخب البلجيكي وأيضا كان قد تعادل ضد المنتخب التونسي.

وستكون المرة الأولى التي سيحظى به المدرب “سانتوس” بكامل التعداد من أجل التحضير لمونديال “روسيا”.